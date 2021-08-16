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16.08.2021 12:52
Рубрика: Экономика

ПФР разъяснил порядок выплат по уходу за инвалидами и престарелыми

Текст: Василий Кошкин
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Для получений компенсаций при уходе за людьми с инвалидностью и старше 80 лет не требуется собирать справки, подтверждающие факт отсутствия работы, получения пенсии или пособия по безработице. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Чеченской республике.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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"Все необходимые сведения ПФР будет брать из имеющихся в распоряжении данных, либо запрашивать самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия", - сообщили в ПФР, отметив, что новые правила вступили в силу в марте.

Еще одно послабление касается случаев, когда уход за инвалидом или престарелым человеком осуществляет ребенок, достигший 14 лет. Из списка запрашиваемых документов исключены справки из образовательного учреждения, а также разрешения одного из родителей и органа опеки и попечительства.

Кроме того, к ежемесячной компенсационной выплате теперь устанавливается районный коэффициент. "Вне зависимости от места проживания ухаживающего лица, размер компенсационной выплаты увеличивается на районный коэффициент, применяемый в районе (местности) проживания нетрудоспособного лица, то есть по месту осуществления ухода", - пояснили в Пенсионном фонде.

Выплата назначается неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, за престарелыми, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы.

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