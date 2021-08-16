Победителям "России - страны возможностей" упростили получение гражданства

Победители конкурсов автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" смогут стать гражданами России по облегченной процедуре - такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. Новые правила уже вступили в силу.

Теперь те, у кого есть высокие достижения в сферах науки, техники и культуры, а также те, у кого есть профессия или квалификация, которые представляют интерес для России, смогут предоставить при обращении с заявлением о получении гражданства РФ документ победителя конкурсов "России - страны возможностей". "Россия - страна возможностей" также сможет обращаться к президенту при наличии заявления о приеме в гражданство РФ лица, имеющего особые заслуги перед Россией, наравне с федеральными органами власти и губернаторами.

Напомним, на заседании набсовета "России - страны возможностей" в марте Владимир Путин заявил, что в программах участвуют талантливые люди, они нужны России и их "надо переманивать". Чтобы они могли приезжать в нашу страну, работать, добиваться успеха для себя, а значит, и для России. "И первое, что нужно сделать, - это, конечно, решить формальности, связанные с видом на жительство, с гражданством. Поэтому, скажем, для финалистов можно бы вид на жительство выдавать в облегченном порядке, для победителей - гражданство, вообще двигаться в этом направлении", - заявил он.