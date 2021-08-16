Почему победители олимпиад занимают в вузах большинство бюджетных мест

Финал приемной кампании в российские вузы состоится 17 августа. Решается судьба сотен тысяч абитуриентов: ректоры подписывают приказы о зачислении на первый курс тех, кто поступал на бюджетные отделения по результатам Единого госэкзамена. Но, как показали предварительные итоги приема, кое-где все бюджетные места уже заняты победителями и призерами олимпиад, а также стобалльниками. Как так вышло? Обычным егэшникам уже не пройти на бюджет? Как "помирить" олимпиады и ЕГЭ?

Стобалльник? Подвинься!

Приказы о зачислении олимпиадников и льготников ректоры вузов подписывают в первую очередь - так называемый приоритетный этап зачисления. По этим предварительным итогам, например, в Высшей школе экономики, 48 процентов бюджетных мест заняли ребята, поступающие без вступительных испытаний. Почти половина! Кроме того, в Вышку в этом году подали документы столько олимпиадников, что по некоторым направлениям не хватило бюджетных мест даже для стобалльников.Так, по словам ректора ВШЭ Никиты Анисимова, на заседании приемной комиссии выяснилось: из-за слишком высоких проходных баллов на бюджет не попадают три студента, набравшие по сто на каждом из трех ЕГЭ. Уже принято решение оплатить обучение ребят за счет университета. Для Вышки это не в новинку - подобная практика действует не первый год. В этом году вуз добавит за свой счет дополнительные места на тех программах, где олимпиадники заняли более 75 процентов мест.

Такой же ажиотаж в МГИМО. Ректор Анатолий Торкунов рассказал: документы в вуз подали 575 абитуриентов с высшими результатами ЕГЭ. Половина всех заявлений - от победителей и призеров олимпиад. "Среди зачисляемых на бюджет олимпиадников будет 75 процентов, а в общем наборе - 55", - уточнил Торкунов.

По его словам, число олимпиадников в МГИМО выросло.

Аналогичная ситуация и в Московском городском педагогическом университете: рост "золотых" абитуриентов аж на 40 процентов. 52 человека было в прошлом году и 86 - в этом, для педагогического вуза это серьезный прорыв. В сильные вузы с каждым годом идет все больше сильных выпускников школ. Однако что делать тем, кто сдал ЕГЭ хорошо, стремился на престижное направление, но не смог перескочить высокую планку олимпиадников?

Олимпийские игры

В этом году в перечне состязаний, дающих преимущества при поступлении в вузы, утвержденном минобрнауки, - 83 олимпиады. Эксперты, которые занимаются их организацией, уточняют: число участников, конечно, выросло, но незначительно, процентов на пять.

- Число олимпиадников не выросло резко, а лишь немного скорректировалось за счет демографии, - пояснил "РГ" проректор по учебной работе МГПУ Дмитрий Агранат. - Думаю, дело в том, что идет перераспределение олимпиадников по вузам. В условиях экономических проблем, которые возникают сейчас, в том числе из-за коронавируса, ставка на профессиональный успех растет, и студенты - олимпиадники и высокобалльники - выбирают ведущие вузы, которые за счет высокого качества образования гарантируют потом трудоустройство. Это и срабатывает. Те олимпиадники из регионов, которые раньше могли позволить себе "домашний" вуз, теперь считают, что надо ехать в Москву. У нас, например, среди высокобалльников (от 250 баллов и выше) доля региональных абитуриентов заметно выросла.

Вузам предоставили право засчитывать результаты своих, вузовских олимпиад - за счет них расширилось число соревнований

Строго говоря, самые сильные школьники всегда выбирали ведущие вузы. Здесь нечему удивляться. Но почему раньше так громко не говорили о том, что из-за олимпиадников не хватает мест просто хорошим абитуриентам?

- Олимпиадники - это лучшие абитуриенты, а в будущем - лучшие студенты. И каждый вуз делает многое, чтобы эти ребята выбрали именно его, - говорит Дмитрий Агранат. - Термин "не хватило" в этом случае неприменим. Поступление в вуз - не раздача гуманитарной помощи. Это все равно, что говорить о том, что на Олимпийских играх кому-то не хватило золотых медалей. Мы должны гордиться тем, что количество хорошо подготовленных ребят после школы растет. Получается, что школьное образование, олимпиады - это жизненный лифт.

Знания на разрыв

Как говорит директор Института развития образования НИУ ВШЭ профессор Ирина Абанкина, последние два года были переломными для олимпиадного движения. Вузам предоставили право засчитывать результаты своих, вузовских олимпиад - за счет них расширилось число соревнований.

- Минобрнауки совместно с университетами нужно выработать общие четкие решения: результатам каких олимпиад они доверяют, какие соревнования действительно подтверждают не только школьные знания, но и критическое мышление, креативный подход выпускников, - считает эксперт. - Иначе действительно олимпиадное движение на этапе поступления в вуз становится неким препятствием тем ребятам, которые стараются просто хорошо и качественно учиться в школе.

Есть еще один момент, который "подогревает" разрыв: рост контрольных цифр приема. Только за последний год вузам прибавили почти 35 тысяч мест. И большая часть была респределена по регионам. В центральных вузах, в том числе и тех, где сейчас наплыв олимпиадников, рост мест был небольшой или его не было вовсе.

Между тем

Несмотря на разговоры о том, что диплом вуза сегодня не имеет первостепенного значения для работодателя, эксперты считают: диплом ведущего вуза компании рассматривают как сигнал о высоких способностях выпускников.

- Список вузов - лидеров по уровню доходов выпускников в целом совпадает с топом рейтингов, составленных на основании качества образования и репутации университета, - отметил доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Виктор Рудаков. - Выпускники ведущих вузов зарабатывают на 23-30% больше.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Мария Агранович

Точка зрения

Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики "Эврика":

- Олимпиады и ЕГЭ - совершенно разные вещи. Это как красное и горячее - их результаты нельзя сравнивать. ЕГЭ оценивает, строго говоря, уровень освоения школьной программы. Я бы даже сказал жестче: объем освоения программы. Олимпиады оценивают развитие мышления, его креативность, способность находить решение даже за пределами условия. Проще говоря, олимпиадное движение не выявляет тех, кто больше всех знает, или тех, кто лучше всех запомнил программу.

Единый госэкзамен был задуман как единая система перевода детей с уровня общего образования на уровень высшего профессионального. Сейчас мы видим, что идейно это уже не совсем так: есть олимпиады, есть целевые места... Но если есть Единый экзамен, то все остальные "пути" должны к нему подстраиваться. Как? Например, можно было бы пересмотреть вес и значение результатов олимпиад. Как вариант - учитывать результаты олимпиад в качестве индивидуальных достижений, которые дают дополнительные баллы к ЕГЭ.

Вполне рабочая гипотеза. Но было ошибкой устанавливать такого рода правила для всех вузов централизованно. Правильнее было бы дать вузам право самим устанавливать соотношение олимпиадников и обычных абитуриентов - в зависимости от того, что нужно. Нестандартное мышление, креатив, представление, например, о физической картине мира? Берите больше олимпиадников. Вам нужны студенты, которые больше всех знают, владеют курсом физики? Берите в первую очередь тех, кто идет по ЕГЭ.

Но когда мы говорим о соотношении мест, речь идет об изменении контрольных цифр приема. А это уже зависит от минобрнауки. И это сложное решение из области образовательной политики.