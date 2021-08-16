После падения Кабула к старым вопросам добавилось множество новых

Никто не угадал, чем все обернется в Афганистане. И я грешен. Еще неделю назад писал в своем газетном комментарии, что если элиты в Кабуле хотя бы на время забудут свои разногласия, взаимные обиды, подозрения и вместе объединятся против общего врага, то у центральной власти появится шанс удержаться. При этом исходил из того, что тридцать два года назад, после возвращения домой советского военного контингента, кабульский режим выстоял перед натиском моджахедов, продержался три года, мог стоять и дальше, если бы не предательство тогдашних российских руководителей, оставивших Кабул один на один с "духами", которых как раз активно поддерживал чуть не весь остальной мир.

Увы, на деле выяснилось, что никакой центральной власти в Афганистане сейчас попросту не существует. Нет ни верховного главнокомандующего, ни минобороны, ни генштаба, ни спецслужб, ни спецназа, нет ни-че-го.

Конечно, возникает вопрос: а что же тогда двадцать лет делали там американцы с союзниками? Пилили выделенные миллиарды?

Опять-таки напрашивается аналогия с событиями тридцатилетней давности. Возглавлявший тогда страну президент Наджибулла с соратниками реально продвинулся на пути воплощения в жизнь объявленной политики национального примирения. И - будем откровенны - это был не столько его успех, сколько плод многолетней деятельности наших советников, гражданских и военных специалистов, нашего внимательного отношения к традиционным устоям афганского общества, его особенностям, хитросплетениям всей местной жизни.

Мне казалось, что и длительное западное присутствие "за речкой" не пройдет даром, что за эти два десятилетия там вызрели силы, способные дать отпор "Талибану" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ - ред.).

Однако то, что случилось в последние дни, повергло весь мир в состояние шока.

Такое впечатление, что для американцев и их сателлитов нахождение в Афганистане было всего лишь бизнесом, способом обозначить свою военную силу, не более того.

Сегодня и обыватели, и серьезные эксперты задаются вопросами. Их много. Как это получилось, что талибы фактически без боев в течении недели заняли все крупные города Афганистана, где располагались армейские корпуса и дивизии? Единичные очаги сопротивления не в счет. По наступающим босякам не нанесли удары ни боевые вертолеты, ни коммандос, которых, якобы, тренировали лучшие инструктора Пентагона, ни таджики (еще вчера злейшие враги "Талибана"), ни узбеки во главе с маршалом Дустумом (он бежал в Узбекистан), ни хазарейцы, на территории которых в Бамиане бородачи взорвали когда-то памятник мирового значения, монументальную статую Будды.

Невероятно, но это факт.

Легендарный Исмаил Хан или, как его в советские времена называли Туран Исмаил, тот самый, кто девять лет противостоял нашей 40-й армии на западе Афганистана, а затем, в 90-е годы, сражался с талибами, был у них в плену и дерзко бежал из темницы, теперь безропотно поднял руки, едва джихадисты приблизились к Герату. Говорят, перевезен самолетом в Кабул.

Президент Ашраф Гани, якобы, с чемоданами, набитыми деньгами, бросил свой народ, скрылся в неизвестном направлении.

Что же там все-таки произошло? Версий много. Судя по одной из них, часть высших руководителей талибы элементарно купили. В это можно поверить, так было и в середине 90-х, когда перед наступающими отрядами шли бородачи с кейсами, а в кейсах было много-много долларов.

Есть версия, что это часть крупной игры, где кукловодами являются люди из пакистанской военной разведки. Пакистан всегда был заинтересован в дестабилизации обстановки у соседей.

Очевидно одно: и президент Гани, и люди из его окружения не пользовались ни малейшим авторитетом у своего народа, они были насквозь коррумпированными, беспомощными, их называли марионетками - и это тоже многое объясняет. Афганцы давно осознали, что национальные интересы их страны и шкурные интересы элиты - далеко не одно и то же.

Что же дальше? Российские официальные лица не спешат с прогнозами и обещаниями немедля легитимизировать движение, которое до сих пор считается у нас террористическим и запрещенным. К прежним вопросам добавились новые. Согласятся ли талибы амнистировать всех своих вчерашних противников? Станут ли, как в 90-е годы, опять вводить чудовищные мракобесные порядки? Избавятся ли на своей территории от кровных союзников в лице ИГИЛа и "Аль-Каиды" (две террористические организации, запрещенные на территории РФ - ред.)? Пойдут ли на север, в республики Центральной Азии, где почва для радикальных идей давно взрыхлена и удобрена? Уничтожат ли плантации опиумного мака и фабрики по производству героина?

Поживем - увидим.