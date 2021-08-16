После падения Кабула к старым вопросам добавилось множество новых

Увы, на деле выяснилось, что никакой центральной власти в Афганистане сейчас попросту не существует. Нет ни верховного главнокомандующего, ни минобороны, ни генштаба, ни спецслужб, ни спецназа, нет ни-че-го.
Конечно, возникает вопрос: а что же тогда двадцать лет делали там американцы с союзниками? Пилили выделенные миллиарды?
Опять-таки напрашивается аналогия с событиями тридцатилетней давности. Возглавлявший тогда страну президент Наджибулла с соратниками реально продвинулся на пути воплощения в жизнь объявленной политики национального примирения. И - будем откровенны - это был не столько его успех, сколько плод многолетней деятельности наших советников, гражданских и военных специалистов, нашего внимательного отношения к традиционным устоям афганского общества, его особенностям, хитросплетениям всей местной жизни.
Мне казалось, что и длительное западное присутствие "за речкой" не пройдет даром, что за эти два десятилетия там вызрели силы, способные дать отпор "Талибану" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ - ред.).
Однако то, что случилось в последние дни, повергло весь мир в состояние шока.
Такое впечатление, что для американцев и их сателлитов нахождение в Афганистане было всего лишь бизнесом, способом обозначить свою военную силу, не более того.
Сегодня и обыватели, и серьезные эксперты задаются вопросами. Их много. Как это получилось, что талибы фактически без боев в течении недели заняли все крупные города Афганистана, где располагались армейские корпуса и дивизии? Единичные очаги сопротивления не в счет. По наступающим босякам не нанесли удары ни боевые вертолеты, ни коммандос, которых, якобы, тренировали лучшие инструктора Пентагона, ни таджики (еще вчера злейшие враги "Талибана"), ни узбеки во главе с маршалом Дустумом (он бежал в Узбекистан), ни хазарейцы, на территории которых в Бамиане бородачи взорвали когда-то памятник мирового значения, монументальную статую Будды.
Невероятно, но это факт.
Легендарный Исмаил Хан или, как его в советские времена называли Туран Исмаил, тот самый, кто девять лет противостоял нашей 40-й армии на западе Афганистана, а затем, в 90-е годы, сражался с талибами, был у них в плену и дерзко бежал из темницы, теперь безропотно поднял руки, едва джихадисты приблизились к Герату. Говорят, перевезен самолетом в Кабул.
Президент Ашраф Гани, якобы, с чемоданами, набитыми деньгами, бросил свой народ, скрылся в неизвестном направлении.
Что же там все-таки произошло? Версий много. Судя по одной из них, часть высших руководителей талибы элементарно купили. В это можно поверить, так было и в середине 90-х, когда перед наступающими отрядами шли бородачи с кейсами, а в кейсах было много-много долларов.
Есть версия, что это часть крупной игры, где кукловодами являются люди из пакистанской военной разведки. Пакистан всегда был заинтересован в дестабилизации обстановки у соседей.
Очевидно одно: и президент Гани, и люди из его окружения не пользовались ни малейшим авторитетом у своего народа, они были насквозь коррумпированными, беспомощными, их называли марионетками - и это тоже многое объясняет. Афганцы давно осознали, что национальные интересы их страны и шкурные интересы элиты - далеко не одно и то же.
Что же дальше? Российские официальные лица не спешат с прогнозами и обещаниями немедля легитимизировать движение, которое до сих пор считается у нас террористическим и запрещенным. К прежним вопросам добавились новые. Согласятся ли талибы амнистировать всех своих вчерашних противников? Станут ли, как в 90-е годы, опять вводить чудовищные мракобесные порядки? Избавятся ли на своей территории от кровных союзников в лице ИГИЛа и "Аль-Каиды" (две террористические организации, запрещенные на территории РФ - ред.)? Пойдут ли на север, в республики Центральной Азии, где почва для радикальных идей давно взрыхлена и удобрена? Уничтожат ли плантации опиумного мака и фабрики по производству героина?
Поживем - увидим.