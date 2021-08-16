Правительство запустило механизм господдержки создания индустриальных парков

Частные инвесторы смогут получить компенсацию в размере до 50% затрат на создание частных индустриальных парков и промышленных технопарков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предельный размер компенсации составит до 60 тысяч рублей за 1 квадратный метр площади зданий технопарка или до 15 млн рублей за 1 га территории индустриального парка. Выплаты будут осуществляться в течение 15-ти последовательных лет.

Механизм предполагает двухступенчатую систему отбора: региональную и федеральную. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, возможность получения инвестором средств субсидий напрямую зависит от эффективности деятельности управляющей компании парка.

"Если на построенную площадку пришли резиденты, начали промышленное производство и, соответственно, платят налоговые, таможенные платежи в федеральный бюджет, то инвестор получает возврат этих платежей резидентов в форме компенсации", - заключил он.