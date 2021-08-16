Представители партий оценили свои места в избирательном бюллетене

Новости

ЦИК восстановил на выборах в Госдуму футболиста Булыкина 15:43
Ярмыш приговорили к полутора годам ограничения свободы 15:34
Узбекистан проводит расследование в связи с крушением самолета афганских ВВС 15:32
В Подмосковье владелец судна устроил на его борту нарколабораторию 15:26
В Тамбове сожгли вакцины от коронавируса 15:18
На Паралимпиаде омичи будут бороться за медали в четырех видах спорта 15:14
Цена на газ в Европе взлетела до рекордной отметки 15:12
В МИД РФ оценили договороспособность талибов 15:10
Три человека погибли при попытке сесть на улетающий из Кабула самолет 15:07
Мясников предупредил о новом опасном штамме коронавируса 14:59
В Тульской области от COVID-19 умер младенец 14:59
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары 14:35
Потушены лесные пожары на площади 0,5 млн га 14:28
Большой Каменный мост полностью открыт после капремонта 14:23
Путин предложил иркутскому губернатору подать документы на дотацию региону 14:17
СМИ: Певица МакSим ляжет на реабилитацию 14:16
Россияне в июле взяли рекордное число кредитов наличными 14:07
Боррель: Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Афганистане 17 августа 14:03
ОДКБ готова к любому развитию событий на границе с Афганистаном 14:02
Джабаров: Россия не бросит Узбекистан при угрозе с афганской границы 14:00
Дени Вильнёв: Пол Атрейдес не будет главным героем в новой "Дюне" 13:54
Военврачей и химиков отправили в Абхазию бороться с коронавирусом 13:50
РФ не видит угроз для Центральной Азии со стороны талибов 13:48
Оперштаб: В Москве выявлено 1 489 новых случаев COVID-19 13:45
Александр Пушной будет вести новое шоу на ТВ 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Насколько обоснованны страхи перед победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед победой талибов в Афганистане
16.08.2021 14:18
Рубрика: Власть

Представители партий оценили свои места в избирательном бюллетене

Текст: Галина Мисливская
Политические партии остались в целом довольны результатами жеребьевки в Центризбиркоме, в ходе которой определились их номера в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму восьмого созыва.

Так, например, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак увидел скрытый символизм в полученной цифре. "Пятый номер символизирует нашу пятерку, с которой мы идем на выборы", - считает он. "Безусловно мы довольны сегодняшней жеребьевкой. Мы попали точно в пятерку. Мы заинтересованы в чистой и честной борьбе", - добавил парламентарий.

Фото: Александр Корольков/РГ
В ЦИК прошла жеребьевка мест партий в бюллетене на выборах в Думу

Представитель Партии роста предприниматель Сергей Капчук также обратил внимание на особый смысл результата жеребьевки. "Мы вытянули номер восемь. Это знак бесконечности и это символично, поскольку у нашей партии далеко идущие планы", - сказал он.

В ЛДПР сразу увидели преимущества третьей позиции. "Это избирателю легче ориентироваться. Цифра один - они ее пропускают. Два - тоже, в школе, ассоциации могут быть такие. Три - это более прагматично и уже можно поставить галочку", - заявил РИА Новости лидер партии Владимир Жириновский.

В Партии пенсионеров, которая вытянула последний, четырнадцатый номер, также оценили его плюсы. Зампред партии Владимир Ворожцов отметил, что когда-то последнее место занимала графа "Против всех". По его мнению, избиратель обязательно обратит внимание на последнюю строчку в бюллетене.

Напомним, согласно жеребьевке, места распределились следующим образом: первое - КПРФ, второе - "Зеленые", третье - ЛДПР, четвертое - "Новые люди", замыкает пятерку "Единая Россия". Далее следуют: "Справедливая Россия - За Правду" (6) , "Яблоко" (7), "Партия Роста" (8), РПСС (9), "Коммунисты России" (10), "Гражданская платформа" (11), "Зеленая альтернатива" (12), партия "Родина" (13) и "Партия пенсионеров" (14).

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Партии КПРФ Партии ЛДПР Партии "Единая Россия" Партии "Яблоко"

Главное сегодня

Посол: Талибы заверили, что с российских дипломатов не упадет ни один волос
Россия увеличит число рейсов в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр
Пушков оценил слова госсекретаря США о выводе войск из Афганистана
Борца с коррупцией в таможне задержали за получение взятки в 1 млн рублей
За сутки в России подтверждено 20 765 случаев COVID-19 в 85 регионах
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите