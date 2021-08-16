Представители партий оценили свои места в избирательном бюллетене

Политические партии остались в целом довольны результатами жеребьевки в Центризбиркоме, в ходе которой определились их номера в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму восьмого созыва.

Так, например, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак увидел скрытый символизм в полученной цифре. "Пятый номер символизирует нашу пятерку, с которой мы идем на выборы", - считает он. "Безусловно мы довольны сегодняшней жеребьевкой. Мы попали точно в пятерку. Мы заинтересованы в чистой и честной борьбе", - добавил парламентарий.

Представитель Партии роста предприниматель Сергей Капчук также обратил внимание на особый смысл результата жеребьевки. "Мы вытянули номер восемь. Это знак бесконечности и это символично, поскольку у нашей партии далеко идущие планы", - сказал он.

В ЛДПР сразу увидели преимущества третьей позиции. "Это избирателю легче ориентироваться. Цифра один - они ее пропускают. Два - тоже, в школе, ассоциации могут быть такие. Три - это более прагматично и уже можно поставить галочку", - заявил РИА Новости лидер партии Владимир Жириновский.

В Партии пенсионеров, которая вытянула последний, четырнадцатый номер, также оценили его плюсы. Зампред партии Владимир Ворожцов отметил, что когда-то последнее место занимала графа "Против всех". По его мнению, избиратель обязательно обратит внимание на последнюю строчку в бюллетене.

Напомним, согласно жеребьевке, места распределились следующим образом: первое - КПРФ, второе - "Зеленые", третье - ЛДПР, четвертое - "Новые люди", замыкает пятерку "Единая Россия". Далее следуют: "Справедливая Россия - За Правду" (6) , "Яблоко" (7), "Партия Роста" (8), РПСС (9), "Коммунисты России" (10), "Гражданская платформа" (11), "Зеленая альтернатива" (12), партия "Родина" (13) и "Партия пенсионеров" (14).