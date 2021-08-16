Президент Афганистана бежал из страны с машинами, набитыми деньгами

"Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана", - отметил представитель дипмиссии. По его словам, четыре машины были набиты наличными, деньги пытались запихнуть в вертолет, но не все уместилось, и часть из них осталась лежать на взлетном поле.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани в спешке, без всякого публичного предупреждения, бежал в воскресенье из Кабула в Узбекистан. Как он сам заявил, чтобы избежать кровопролития. В опубликованном в Facebook сообщении отмечается, что это был "трудный выбор".