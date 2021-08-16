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16.08.2021 03:35
Рубрика: Экономика

Приставы смогут забирать загранпаспорта у невыездных должников

Текст: Владислав Куликов, Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 184(8535)
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, дающий право судебным приставам забирать заграничные паспорта у невыездных должников. Как только человек расплатится, документ ему вернут.
Недостоверные сведения о владельце загранпаспорта - веская причина признать документ недействительным. Фото: Михаил Почуев / ТАСС Недостоверные сведения о владельце загранпаспорта - веская причина признать документ недействительным. Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Недостоверные сведения о владельце загранпаспорта - веская причина признать документ недействительным. Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, изъятые паспорта во всех случаях должны направляться в государственный орган, осуществивший их выдачу. В целом прописывается ряд ситуаций, когда человеку придется сдать свой загранпаспорт. Одна из них - попадание в лист невыездных из-за долгов. Кстати, по данным ФССП, за полгода было принято более 5,9 миллиона решений об ограничении выезда должников.

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Еще одна новость из законопроекта: в России впервые может появиться реестр недействительных загранпаспортов. Например, если человек сменил пол, то старый паспорт потеряет силу.

"Подготовленный законопроект также прописывает основания для принятия решения признать заграничный паспорт недействительным. Данные о признании документа недействительным будут отражаться в системе учета паспортов, которую ведет МВД", - рассказал Владимир Груздев. Среди оснований для признания паспорта недействительным прописаны такие, как утрата документа, истечение срока действия, смерть владельца, прекращение гражданства и отмена решения о приобретении российского гражданства. Кроме того, в законопроекте говорится о случаях выявления в загранпаспорте недостоверных сведений или если выяснится, что человек предоставил лживые данные для его получения. Также документ признают недействительным, если владелец не заберет его в течение трех лет после изготовления. И если в нем обнаружат признаки непригодности.

"Недействительным документ будет считаться и в случае утери, изменения персональных данных владельца (в частности смены имени или фамилии)", - рассказывает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В редких случаях человек может сменить даже дату рождения. Это возможно, если он докажет, например, что изначально в свидетельство о рождении закралась ошибка. Конечно, это уникальные ситуации, но и они тоже бывают. Тогда загранпаспорт со старой датой рождения также будет признан недействительным.

В настоящее время ведется только реестр действительных документов. Законопроект предусматривает ведение общефедерального учета не только выданных загранпаспортов, но и недействительных. Как сказано в пояснительной записке, необходимость изменения в общефедеральном учете статуса паспорта на "недействительный" обусловлена "недопущением использования гражданином недействительного паспорта, а также постоянной передачей информации о недействительных паспортах в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России для информирования представителей иностранных государств достоверными сведениями по украденным и утерянным проездным документам".

Если человек решит оформить загранпаспорт не по месту прописки, срок выдачи составит 3 месяца

Также инициатива прописывает срок оформления заграничных паспортов не по месту прописки: он составит три месяца. Как пояснил Владимир Груздев, сегодня для оформления загранпаспорта можно обратиться в любое соответствующее подразделение миграционной службы или МФЦ вне зависимости от места прописки.

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"Подготовленная инициатива устанавливает, что при подаче заявления не по месту прописки срок оформления заграничного паспорта составит три месяца, а при подаче заявления по месту регистрации - один месяц. Такая разница во времени связана с необходимостью проведения проверок", - говорит он.

Загранпаспорт старого образца, не содержащий электронный носитель информации, выдается сроком на пять лет. Заграничный паспорт нового поколения выдается сроком на 10 лет.

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