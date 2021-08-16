Путин освободил Васильеву от должности главы попечительского совета РАО

Бывший министр просвещения Ольга Васильева больше не занимает пост председателя попечительского совета Российской академии образования (РАО). Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В конце июня Васильеву избрали президентом Российской академии образования. При этом она была единственным зарегистрированным кандидатом на эту должность.

Напомним, Васильева возглавляла Минобрнауки с 2016 по 2018 год, а когда произошла реорганизация, до января 2020 года была министром просвещения. В марте 2020 года Владимир Путин назначил ее председателем попечительского совета РАО сроком на пять лет.