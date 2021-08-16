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16.08.2021 16:42
Рубрика: Власть

Путин освободил Васильеву от должности главы попечительского совета РАО

Текст: Кира Латухина

Бывший министр просвещения Ольга Васильева больше не занимает пост председателя попечительского совета Российской академии образования (РАО). Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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В конце июня Васильеву избрали президентом Российской академии образования. При этом она была единственным зарегистрированным кандидатом на эту должность.

Напомним, Васильева возглавляла Минобрнауки с 2016 по 2018 год, а когда произошла реорганизация, до января 2020 года была министром просвещения. В марте 2020 года Владимир Путин назначил ее председателем попечительского совета РАО сроком на пять лет.

Власть Работа власти Общество Образование Президент

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