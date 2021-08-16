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16.08.2021 17:29
Рубрика: Власть

Путин поручил газифицировать первыми города проекта "Чистый воздух"

Текст: Кира Латухина

Дома в городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух" получат "голубое топливо" в числе первых.

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Президент указал Минэнерго совместно с "Газпромом" с учетом поручения о подводке газа до границ домовладений в газифицированных населенных пунктах обеспечить в приоритетном порядке газификацию домохозяйств в городах этого проекта. Напомним, что привлечение средств граждан не требуется. Доложить нужно до октября.

В проекте участвуют 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Вопрос приоритетной газификации внутри этих городов ставил на совещании министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

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