Путин поручил газифицировать первыми города проекта "Чистый воздух"

Дома в городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух" получат "голубое топливо" в числе первых.

Президент указал Минэнерго совместно с "Газпромом" с учетом поручения о подводке газа до границ домовладений в газифицированных населенных пунктах обеспечить в приоритетном порядке газификацию домохозяйств в городах этого проекта. Напомним, что привлечение средств граждан не требуется. Доложить нужно до октября.

В проекте участвуют 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Вопрос приоритетной газификации внутри этих городов ставил на совещании министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.