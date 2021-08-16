Путин поручил следить за ценами при модернизации БАМа и Транссиба

Цены на сырье и материалы, а также на работы по модернизации и капремонту Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей будет контролировать кабмин. Такое поручение Владимир Путин дал по итогам совещания с членами правительства.

Контроль будет идти за формированием цен на основные сырье и материалы, используемые при модернизации и проведении капитального ремонта железнодорожной инфраструктуры, а также на основные виды выполняемых работ. Доклад нужно подготовить до 15 октября, а затем - раз в полгода.

Также президент поручил правительству совместно с Госдумой до конца года внести поправки, продлевающие срок существования территорий опережающего социально-экономического развития в монопрофильных муниципальных образованиях Кузбасса до 2030 года. Для резидентов этих территорий нужно будет продлить право на уплату пониженной ставки страховых взносов до 2024 года.