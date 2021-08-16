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16.08.2021 17:27
Рубрика: Власть

Путин поручил следить за ценами при модернизации БАМа и Транссиба

Текст: Кира Латухина

Цены на сырье и материалы, а также на работы по модернизации и капремонту Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей будет контролировать кабмин. Такое поручение Владимир Путин дал по итогам совещания с членами правительства.

Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости
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Контроль будет идти за формированием цен на основные сырье и материалы, используемые при модернизации и проведении капитального ремонта железнодорожной инфраструктуры, а также на основные виды выполняемых работ. Доклад нужно подготовить до 15 октября, а затем - раз в полгода.

Также президент поручил правительству совместно с Госдумой до конца года внести поправки, продлевающие срок существования территорий опережающего социально-экономического развития в монопрофильных муниципальных образованиях Кузбасса до 2030 года. Для резидентов этих территорий нужно будет продлить право на уплату пониженной ставки страховых взносов до 2024 года.

Власть Работа власти Экономика Транспорт Железные дороги Президент

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