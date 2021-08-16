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16.08.2021 21:30
Рубрика: Власть

Путин утвердил план противодействия коррупции на 2021-2024 годы

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин подписал указ о Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

Глава государства также поручил руководителям федеральных органов власти обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий и внесение до октября соответствующих изменений в планы противодействия коррупции.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ
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Такие же рекомендации даны обеим палатам парламента, Конституционному и Верховному судам, Генпрокуратуре, ЦИК, Счетной палате, Центробанку, Следственному комитету, Уполномоченному по правам человека, региональным властям и органам местного самоуправления.

Президиум Совета при президенте по противодействию коррупции должен будет ежегодно рассматривать доклад своей рабочей группы о реализации мероприятий национального плана.

Власть Работа власти Госуправление Президент Борьба с коррупцией

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