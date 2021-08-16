Обнаружена связь между работой в ночную смену и болезнями сердца

Исследователи во главе с профессором Йингли Лу из Шанхайской Девятой народной больницы обнаружили, что люди, работающие в ночную смену, чаще подвержены сердечным заболеваниям, например, фибрилляция предсердий (ФП). Исследование об этом опубликовано в European Heart Journal.

ФП - это нерегулярный и часто ненормально быстрый сердечный ритм. В своей работе ученые опирались на информацию от 283 657 человек из базы данных британского биобанка.

Оказалось, что у работающих в ночную смену риск ФП больше на 12 - 22 процента (в зависимости от длительности работы ночью) по сравнению с людьми, которые работали только в течение дня. Причем, генетическая предрасположенность к такой болезни роли не играла. В течение наблюдения, проводившегося более десяти лет, было зарегистрировано 5 777 случаев ФП. Было замечено, что женщины более подвержены фибрилляции предсердий. Ночная работа также увеличивает риск ишемической болезни сердца до 37 процентов.