Разбившийся в Узбекистане самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО

Разбившийся накануне на юге Узбекистана самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минобороны республики.

"15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы военным самолетом Афганистана", - проинформировали ведомстве.

Ранее причины крушения не назывались, военные Узбекистана подтверждали лишь сам факт того, что самолет разбился. Также стало известно, что накануне в больницу в Термезе поступили два летчика афганских ВВС, предположительно, находившихся в том самолете. Они были помещены в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.