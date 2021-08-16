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16.08.2021 11:10
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: Еще одна школа-гигант появится в Новой Москве в 2022 году

Текст: Любовь Проценко

Еще одна школа появится в Новой Москве в 2022 году. Построят школу на 2100 мест в поселении Внуковское. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал журналистам:

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"В следующем году вблизи деревни Рассказовка на территории поселения Внуковское ожидается ввод еще одной школы-гиганта на 2100 мест. Здание построит инвестор в составе жилого комплекса "Переделкино Ближнее".

По словам заммэра, учащиеся получат просторные, хорошо оборудованные классы, методические кабинеты и специальные мастерские. Андрей Бочкарев напомнил: "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ТиНАО реализуется масштабная программа по развитию социальной инфраструктуры. С 2012 года в округе спроектировали, построили и ввели более 90 соцобъектов. До конца 2021 года за счет средств бюджета города и инвесторов планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию несколько десятков школ и детских садов. Всего же до конца 2024 года инвесторы в ТиНАО планируют построить более 100 детских садов и школ".

Глава Департамента развития новых территорий г. Москвы Владимир Жидкин отметил высокое качество социальной инфраструктуры, создаваемой в Новой Москве: "Учреждения занимают серьезные позиции в рейтинге лучших школ Москвы. Инфраструктурные объекты возводятся по индивидуальным проектам, отличаются оригинальным дизайном, удобным, функциональным внутренним пространством, высочайшим уровнем комфорта. Обеспечено комфортное обучение и эффективное использование площадей. При вводе в эксплуатацию здания обеспечиваются оборудованием и мебелью".

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