Более 750 тысяч москвичей подали заявления на участие в онлайн-голосовании. Об этом сообщили в Общественной палате Москвы.

Напомним, помимо выборов в Госдуму, в столице пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Проголосовать в электронном формате можно будет на выборах всех уровней.

Избирателям необходима полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 по московскому времени 13 сентября. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате - в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Получить дополнительную информацию о новом формате жители столицы могут по телефону горячей линии +7 (495) 539-56-56.