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16.08.2021 20:24
Рубрика: Власть

Более 750 тысяч москвичей подали заявления на участие в онлайн-голосовании

Текст: Любовь Проценко

Более 750 тысяч москвичей подали заявления на участие в онлайн-голосовании. Об этом сообщили в Общественной палате Москвы.

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Напомним, помимо выборов в Госдуму, в столице пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Проголосовать в электронном формате можно будет на выборах всех уровней.

Избирателям необходима полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 по московскому времени 13 сентября. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате - в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Получить дополнительную информацию о новом формате жители столицы могут по телефону горячей линии +7 (495) 539-56-56.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2021

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