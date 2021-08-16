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16.08.2021 14:23
Рубрика: Экономика

Большой Каменный мост полностью открыт после капремонта

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Киселев /Агентство «Москва» Фото: Сергей Киселев /Агентство «Москва»
Фото: Сергей Киселев /Агентство «Москва»

Ремонтные работы на мостовом сооружении шли 14 месяцев. За это время сооружение фактически пересобрали заново. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости
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Ни на одном одном этапе работ мост полностью не закрывался, всего было доступно по две полосы в каждую сторону движения.

"Было заменено около 100 тонн металлоконструкций, были уложены около 7,5 тысячи кубометров бетона. Работа велась в круглосуточном режиме без остановки движения. Были применены различные новейшие технологии. Работы велись не только с верхней части моста, но и с реки", - отметил Петр Бирюков.

Во время ремонта привели в порядок бетонные поверхности и металлоконструкции, заменили асфальтовое покрытие, обновили наружное освещение, архитектурную подсветку и судоходную сигнализацию, отреставрировали гранитную облицовку, перильные ограждения, исторические витражи. Заново сделали ливневую канализацию.

Напомним, что мост был построен в 1937 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Как отмечают эксперты, капремонт позвонил продлить срок службы мостового сооружения более чем на несколько десятков лет.

Кстати, по данным " Яндекс. Карты" днем в районе моста движение рабочее, заторы обнаружены только в сторону Кремля.

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