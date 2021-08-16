Большой Каменный мост полностью открыт после капремонта

Ремонтные работы на мостовом сооружении шли 14 месяцев. За это время сооружение фактически пересобрали заново. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ни на одном одном этапе работ мост полностью не закрывался, всего было доступно по две полосы в каждую сторону движения.

"Было заменено около 100 тонн металлоконструкций, были уложены около 7,5 тысячи кубометров бетона. Работа велась в круглосуточном режиме без остановки движения. Были применены различные новейшие технологии. Работы велись не только с верхней части моста, но и с реки", - отметил Петр Бирюков.

Во время ремонта привели в порядок бетонные поверхности и металлоконструкции, заменили асфальтовое покрытие, обновили наружное освещение, архитектурную подсветку и судоходную сигнализацию, отреставрировали гранитную облицовку, перильные ограждения, исторические витражи. Заново сделали ливневую канализацию.

Напомним, что мост был построен в 1937 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Как отмечают эксперты, капремонт позвонил продлить срок службы мостового сооружения более чем на несколько десятков лет.

Кстати, по данным " Яндекс. Карты" днем в районе моста движение рабочее, заторы обнаружены только в сторону Кремля.