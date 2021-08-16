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16.08.2021 20:21

Два сотрудника НВ АЭС завоевали семь медалей на Атомиаде-2021

Работники Нововоронежской АЭС вошли в состав сборной Концерна "Росэнергоатом", которая представила Электроэнергетический дивизиона Росатома на XIII летней спартакиаде работников энергетики, промышленности и науки "Атомиада-2021".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Инженер КТО Нововоронежской АЭС Виктория Сластикова приняла участия в соревнованиях по легкой атлетике и завоевала в личном зачете серебро в беге на 800 метров, а также серебряные медали в шведской эстафете и эстафете 4х100. В общекомандном зачете по легкой атлетике сборная Росэнергоатома также стала серебряным призером.

Фото: Нововоронежская АЭС
Сотрудница Нововоронежской АЭС стала "ЗОЖ-Амбассадором Росатома"

Старший оператор спецводоочистки РЦ-6 Павел Шершнев в личном первенстве завоевал в плавании бронзу в вольном стиле и серебро в баттерфляе. В общекомандном зачете по плаванию сборной Росэнергоатома не было равных - команда поднялась на вершину пьедестала.

"Атомиада-2021" проходила на открытых площадках в четырех городах: Нововоронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград. Из каждого города велась прямая трансляция, которую мог посмотреть любой желающий. В соревновании приняли участие более 350 спортсменов из всех дивизионов Госкорпорации "Росатом".

"Атомиада" - одно из главных спортивных событий атомной отрасли. Подобные состязания способствуют сплочению профессиональных коллективов и приобщению сотрудников отрасли к здоровому образу жизни. В соревнованиях участвуют много молодых коллективов, которым особо важно уделять внимание занятиям физической культурой и спортом - ведь они будущее атомной промышленности", - отметил в видеоприветствии министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

"Я очень рад, что мы смогли организовать проведение Атомиады в живом формате, несмотря на сложности, связанные с пандемией. Прошлый год заставил отказаться от многих массовых мероприятий, в том числе и от нашей летней атомной Спартакиады. Тем не менее, мы смогли провести почти 80 разных спортивных соревнований в онлайн-режиме. Эти занятия дали возможность десяткам тысяч наших работников сохранить себя в хорошей моральной и физической форме. Пусть спорт станет для каждого источником постоянной энергии, уверенности в себе и своих силах", - поприветствовал участников Атомиады генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Фото: Нововоронежская АЭС
Девять сотрудников представят НВ АЭС на AtomSkills-2021

Соревнования по легкой атлетике прошли на нововоронежском многофункциональном стадионе "Старт", построенном по Соглашению между ГК "Росатом" и Правительством Воронежской области. Стадион - один из лучших спортивных объектов региона и может принимать соревнования Федерального и международного уровней.

Чемпионат по стритболу провели на новом уникальном баскетбольном стадионе с современным шведским покрытием, построенном по инициативе Центра спортивной подготовки "Динамо-Росатом".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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