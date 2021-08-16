Экотропа, смотровые площадки и качели появятся в сентябре в будущем "Парке Яуза"

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству деревянного настила в пойме реки Чермянка, где реализуется уникальный проект "Парк Яуза". Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Экотропу планируем открыть в сентябре, она будет располагаться на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Ее общая протяженность составит 1,2 километра, ширина - 3 метра, такие размеры позволят комфортно разойтись встречным потокам посетителей парка, - отметил Петр Бирюков. - Территория и сейчас пользуется популярностью среди местных жителей, а новый маршрут откроет доступ к пойменной части реки и обеспечит возможность спуска к воде".

Заммэра пояснил, что маршрут будет представлять собой деревянный настил, расположенный на свайном основании. С помощью металлокаркаса формируется конструктив экотропы, и параллельно его обшивают досками из древесины хвойных пород.

Прогулочный маршрут пройдет вдоль берега реки Чермянки в районе Отрадное. Для безопасности посетителей парка деревянный настил оборудуют поручнями и опорами с архитектурно-художественной подсветкой - в вечернее время они будут светить мягким и теплым светом.

"Новый маршрут станет частью общего пешеходного пространства парка, так как его соединят с дорожками, - рассказал Петр Бирюков. - В структуру настила интегрируют девять смотровых площадок размером от 22 до 380 квадратных метров, на них установят удобные лавочки, а на некоторых появятся парковые качели".

Вдоль настила запланирована высадка полян с луговым разнотравьем и краснокнижными растениями.

"В результате масштабных работ, которые ведутся сейчас в пойме реки Чермянки, в столице появятся новые благоустроенные территории, которые войдут в состав уникальной природной территории - "Парк Яуза". Он станет самым длинным экологическим парком в Европе и, надеемся, одним из популярных мест отдыха москвичей и гостей столицы", - заключил заммэра.