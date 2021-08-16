Избирком зарегистрировал Вассермана кандидатом в депутаты Госдумы

Избирательная комиссия по Преображенскому округу выдала удостоверение кандидата публицисту Анатолию Вассерману. Он решил баллотироваться в Думу в качестве независимого кандидата. Ранее аналитик отмечал, что не состоит ни в какой политической партии.

"Сегодня мне вручили удостоверение кандидата в депутаты. Я рад, что еще один этап пройден. Мне удалось стать зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы благодаря поддержке моих сторонников", - заявил Анатолий Вассерман.

Эрудит уточнил, что почти треть из 30 тысяч первоначально собранных подписей оставили его сторонники, которые живут в других избирательных округах и городах России. После внутренней проверки в избирком была подана 14 751 подпись. Комиссия по результатам собственной проверочной процедуры отбраковала еще несколько десятков подписей, однако Вассерману удалось собрать необходимое число подписантов в свою поддержку.

Анатолий Вассерман стал единственным самовыдвиженцем в округе, который баллотируется в Думу на основании сбора подписей избирателей. Кроме него, в Преображенском избирательном округе №205 зарегистрировано ещё 10 партийных кандидатов.