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16.08.2021 18:24

Избирком зарегистрировал Вассермана кандидатом в депутаты Госдумы

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Алена Куренова Фото: Алена Куренова
Фото: Алена Куренова

Избирательная комиссия по Преображенскому округу выдала удостоверение кандидата публицисту Анатолию Вассерману. Он решил баллотироваться в Думу в качестве независимого кандидата. Ранее аналитик отмечал, что не состоит ни в какой политической партии.

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"Сегодня мне вручили удостоверение кандидата в депутаты. Я рад, что еще один этап пройден. Мне удалось стать зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы благодаря поддержке моих сторонников", - заявил Анатолий Вассерман.

Эрудит уточнил, что почти треть из 30 тысяч первоначально собранных подписей оставили его сторонники, которые живут в других избирательных округах и городах России. После внутренней проверки в избирком была подана 14 751 подпись. Комиссия по результатам собственной проверочной процедуры отбраковала еще несколько десятков подписей, однако Вассерману удалось собрать необходимое число подписантов в свою поддержку.

Анатолий Вассерман стал единственным самовыдвиженцем в округе, который баллотируется в Думу на основании сбора подписей избирателей. Кроме него, в Преображенском избирательном округе №205 зарегистрировано ещё 10 партийных кандидатов.

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