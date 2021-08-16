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16.08.2021 04:10
Рубрика: Общество

Какая погода ждет россиян в сентябре

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 184(8535)
Погода в сентябре на большей части страны будет соответствовать температурной норме. При этом в ряде регионов осень начнется с похолодания, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По предварительным расчетам Гидрометцентра, в отдельных регионах температура воздуха будет немного превышать климатическую норму. Прохладный сентябрь ожидается в северных регионах Сибири - на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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В Москве сентябрь, скорее всего, будет соответствовать климатической норме. Днем температура составит плюс 15-20 градусов, ночью - плюс 5-10 градусов. При похолоданиях по ночам температура будет падать до 1-6 тепла, а днем не подниматься выше плюс 5-10 градусов.

На северо-западе европейской территории (в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях) преобладающая дневная температура сентября составляет 9-15 градусов тепла, пояснила Паршина.

В центральном Черноземье (Воронежская, Тамбовская, Орловская и др. области) - 17-22 градуса. Как и на юге Поволжья - южнее Казани.

Долгим обещает быть "бархатный сезон" в этом году на курортах. Средняя дневная температура там - 23-28 тепла. Осадков в сентябре на юге ожидается мало.

На Урале днем в среднем ожидается 13-18 тепла. Около 15 градусов прогнозируется на юге Западной Сибири (Томская, Омская, Новосибирская области). На Дальнем Востоке в среднем температура составит плюс 14-19 градусов с минимумом осадков.

На севере Сибири и Дальнего Востока в сентябре уже и снег возможен. Так, на востоке Таймыра и в Эвенкии по ночам уже минус 3 - плюс 2 градуса. Днем - около 9 тепла. Заморозки по ночам в сентябре характерны для Чукотки и Магаданской области. При похолоданиях температура в этих северных регионах может опускаться до минус 10 градусов, а днем не поднимется выше 5 градусов.

Как уточнила Людмила Паршина, составляемый в середине месяца прогноз на следующий месяц является предварительным. Уточненные данные появятся только в конце августа.

Зато пока точно известно, что с середины недели в Москву снова придет 30-градусная жара. Правда, лишь на пару дней.

К концу рабочей недели температура понизится до 22-26 градусов. Ночи пока тоже вполне комфортные. И резкого похолодания в столичном регионе пока не прогнозируется.

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