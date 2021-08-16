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16.08.2021 14:45
Рубрика: Происшествия

Лжеюристы обманули пенсионера на 1,3 миллиона рублей

Текст: Михаил Фалалеев
В Москве гастарбайтеры под видом юристов выманивали деньги у пожилых людей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что пенсионер заключил с юридической компанией договор о правовой помощи для получения статуса ветерана труда, увеличения пенсии и оформления льгот. За оказание этих услуг он заплатил свыше 1,3 миллиона рублей, но работники организации своих обязательств не выполнили.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ГСУ ГУ МВД России по Москве установили троих подозреваемых - уроженцев ближнего зарубежья. Они обзванивали граждан по телефону, предлагая им бесплатные консультации и высококвалифицированное правовое содействие.

Фото: Кристина Бражникова / ТАСС
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Жертвы мошенников подписывали договоры в офисе на Марксистской улице. Доверчивым гражданам аферисты обещали успешное решение широкого спектра вопросов. Для убедительности и в подтверждение своего "профессионализма" лжеюристы размещали на стенах липовые благодарности, якобы оставленные клиентами.

Полицейские считают, что от этих махинаций пострадали около ста граждан, большинство из них - пенсионеры. При обысках в офисном и жилых помещениях изъяты кассовые аппараты, кредитные карты, документы, имитирующие юридическую и финансовую деятельность компании, электронные носители информации.

Двое задержанных взяты под стражу, с их соучастницы взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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