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16.08.2021 11:55
Рубрика: Культура

Московская международная книжная ярмарка пройдет с 23 по 26 сентября

Текст: Наталья Лебедева
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Московская международная книжная ярмарка в этом году пройдет с 23 по 26 сентября. Организаторы приняли решение перенести на две недели старт главного осеннего книжного марафона из-за непростой эпидемиологической обстановки.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости
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"В этом году ситуация с СOVID-19 все еще остается нервной, и мы не можем не учитывать рекомендации мэра Москвы по ограничению массовых мероприятий. Но издатели долго готовились к осеннему сезону, традиционно приурочив к сентябрю выпуск большого количества книжных новинок", - объясняют причины непростого решения в оргкомитете ММКЯ.

Перенос дат подобного масштабного мероприятия - это всегда очень непросто, но главное, что праздник книги все-таки состоится. Один из старейших и крупнейших в Восточной Европе книжных форумов пройдет в очном формате с 23 по 26 сентября в павильоне № 5 ЦВК "Экспоцентр". Естественно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, к которым все уже привыкли и приспособились.

"Мы полагаем, что это не составит серьезных препятствий для общения, долгожданных встреч читателей с писателями, художниками, издателями, журналистами и популяризаторами науки" - уточнили ТАСС организаторы ярмарки.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк

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