Москва отправляет школьников в путешествие по стране

К столичному образовательно-туристическому проекту "Город открытий" присоединяются регионы. Теперь школьники со всей страны смогут узнавать не только о достопримечательностях, но и возможностях построить карьеру в разных городах не из учебников и интернета, а отправляясь в увлекательное путешествие. Первая такая поездка стартует уже сегодня. Ее участниками стали 100 школьников из 50 регионов - победители Всероссийского образовательно-туристического конкурса "Страна открытий".

На ВДНХ наградили школьников, которые рассказали всей стране о своих любимых местах в родных городах. Среди победителей 10 москвичей. В трехминутном видеоролике ребята смогли показать, что Москва может быть интересна туристам не только классическими достопримечательностями - Красной площадью и Кремлем, но и научными музеями, например, Политехническим или центром "Космонавтика и авиация". Стоит посетить город и чтобы познакомиться с его уникальной транспортной системой, тематическими парковыми территориями, такими как "Зарядье" и ВДНХ.

Видеоролики финалистов можно найти в TikTok, куда школьники загружали их по условиям конкурса. Сейчас у них уже сотни тысяч просмотров и столько же лайков. А авторы отправились в образовательное путешествие по России. Детский поезд РЖД идет по маршруту - Москва, Нижний Новгород, Киров, Казань, Самара. На всем пути мальчишек и девчонок сопровождают звездные блогеры, которые делятся с ними секретами успеха и учат зарабатывать на блогинге в столь юном возрасте.

Детский туризм набирает популярность

"Детский туризм набирает популярность: даже в таком сложном 2020 году Москву посетило около трех миллионов мальчишек и девчонок. Часть из них - участники программы образовательного туризма в рамках проекта "Город открытий". Дети, приезжая в столицу, посещают предприятия и компании, которые работают в передовых отраслях - энергетике, транспорте, высоких технологиях. Школьники получают представление о том, какие навыки нужны, чтобы получить ту или иную профессию, как выглядят рабочие места, что люди делают", - рассказала куратор проектов "Город открытий" и "Страна открытий" Мария Киселева.

По ее словам, регионы подхватывают опыт проекта по развитию детского образовательного туризма и в ближайшее время могут появиться встречные туры, в ходе которых не только дети из регионов смогут приезжать в Москву, но и московские школьники будут путешествовать с пользой по регионам.