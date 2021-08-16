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Рубрика: Экономика

На Волге заложили ледокол для Москвы-реки

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 184(8535)
Со следующего года навигация на Москве-реке может стать круглогодичной. Ее обеспечит ледокол, который построят в Балакове Саратовской области специально по столичному заказу. "Этот ледокол станет первым судном, построенным для "Мосгортранса" за последние 30 лет", - рассказал заместитель директора предприятия Максим Коновалов.
Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Бабкин

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, в следующем году в городе планируют запустить первые два регулярных маршрута по реке. Специальные электрические суда будут ходить от Киевского вокзала до Филей и от Автозаводского моста до Печатников. В департаменте транспорта считают, что ежедневно каждый маршрут будет обслуживать по 15-16 тысяч жителей прибрежных районов. Чтобы суда ходили круглогодично, необходим специальный ледокол-буксир.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Зимой Москва-река практически пустая, рассказал капитан яхты "Бьюти" флотилии "Рэдиссон" Антон Фомин. Абсолютная тишина в эфире, тогда как летом радиообмен между капитанами и навигационными службами идет постоянно. Дело в том, что Москва-река замерзает зимой довольно плотно: семь-восемь сантиметров льда есть точно. Суда класса "Бьюти" способны пройтись по такой корке. Но обычным речным трамвайчикам по зимней реке не пройти.

На Москве-реке в черте города есть судно "Норд", которое летом служит буксиром-толкачом, а зимой - как раз ледоколом. Есть свой ледокол и у главного управления МЧС по Москве.

По словам начальника флота ГУП "Мосводосток" Вячеслава Шуткина, ледоколы Москвы способны расколоть корку толщиной от 5 до 25 см. Но, допустим, прошлой зимой, река местами промерзла сильнее. Случай, конечно, уникальный, но для круглогодичной навигации показательный.

Именно поэтому "Мосгортранс" провел аукцион на строительство судна более тяжелого класса. Тендер выиграло одно из самых известных в стране предприятий - Балаковский судостроительно-судоремонтный завод. Конкурс прошел весной, а уже в августе началось строительство.

Ледокол-буксир проекта Бр-29 способен разбить лед толщиной до 40 см. Обслуживать его сможет команда из четырех человек, а на том же "Норде" только в экипаже восемь, даже еще двое дежурных на берегу. Бр-29 станет одним из самых экологичных судов в своем классе. Согласно техзаданию, на борту будет установлена автоматическая система сбора нефтесодержащих вод, а также отвод стоков в сборную цистерну. Балаковцы обещают передать судно Москве летом 2022 года, и тогда же в городе планируют открыть регулярные речные маршруты.

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