Новые "Сапсаны" запустят между Москвой и Петербургом

Высокоскоростные поезда "Сапсан" нового поколения выйдут на линию между Москвой и Санкт-Петербургом в 2022 году. В Морской порт Cеверной столицы прибыл первый состав из Германии, сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

"Сегодня пассажиров перевозят 16 высокоскоростных поездов "Сапсан", но это количество не позволяет удовлетворить спрос на поездки между столицами", - отметили в компании.

Всего на линию Москва - Санкт-Петербург в 2022-2023 годах выйдут 13 новых десятивагонных "Сапсанов". Перед запуском в работу все они пройдут окончательную настройку в депо, а также серию испытаний.

Ранее в РЖД говорили о планах добавить в "Сапсаны" спальные купе. Такую компоновку вагонов решили ввести по просьбам некоторых пассажиров. Кроме того, поезда получат новый интерьер, а в каждом кресле будут установлены розетки для зарядки мобильных телефонов и USB-разъемы.

Также другим станет освещение, можно будет регулировать его мощность в зависимости от времени суток.

"Сапсаны" - высокоскоростные поезда, которые компания Siemens разработала специально для России. Впервые они вышли на линию в декабре 2009 года.