Новые "Сапсаны" запустят между Москвой и Петербургом

"Сегодня пассажиров перевозят 16 высокоскоростных поездов "Сапсан", но это количество не позволяет удовлетворить спрос на поездки между столицами", - отметили в компании.
Всего на линию Москва - Санкт-Петербург в 2022-2023 годах выйдут 13 новых десятивагонных "Сапсанов". Перед запуском в работу все они пройдут окончательную настройку в депо, а также серию испытаний.
Ранее в РЖД говорили о планах добавить в "Сапсаны" спальные купе. Такую компоновку вагонов решили ввести по просьбам некоторых пассажиров. Кроме того, поезда получат новый интерьер, а в каждом кресле будут установлены розетки для зарядки мобильных телефонов и USB-разъемы.
Также другим станет освещение, можно будет регулировать его мощность в зависимости от времени суток.
"Сапсаны" - высокоскоростные поезда, которые компания Siemens разработала специально для России. Впервые они вышли на линию в декабре 2009 года.