Новый сервис поможет москвичам без проблем поверить водосчетчики

В ближайшее время в столице запустят онлайн-сервис, с помощью которого можно будет без хлопот поверить индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Собственно, если верить существующим правилам, то проблем с этим не должно быть и сейчас. На портале правительства Москвы пошагово расписано все: и зачем проводить поверку, и в какие сроки. И даже то, что будет, если правила, разработанные на основе Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26 июня 2008 года и постановления правительства РФ от 6 мая 2011 года, не соблюдать.

Нарушителей ждет наказание: платить им придется не за израсходованную воду, а спустя три месяца по существующим в городе нормативам. Возвращения же к этому москвичи не хотят. Ведь именно счетчики приучили более бережно относиться к воде. Напомню, когда в начале 2000-х начали устанавливать приборы в квартирах, потребление воды на душу населения с 347 литров снизилось до 280 литров уже к 2005 году, а в последние два десятилетия - и вовсе до 134 литров. В нормативах же и сейчас заложено примерно 200 литров холодной и 100 литров горячей воды в сутки на человека.

Значит, и платить тому, у кого нет счетчика, придется вдвое больше. Законопослушные горожане предпочитают поверять счетчики в положенное время - холодной воды в среднем раз в шесть лет, а горячей - раз в четыре года. Сроки поверки указаны в паспорте каждого прибора. Владельцу нужно не пропустить срок и еще до его наступления пригласить лицензированную компанию. Их в столице много, средняя цена поверки счетчика - от 900 до 1500 рублей.

Работа проверяющих простая - посмотрят, исправен ли прибор, цела ли пломба. Получив расчет, им останется только ввести результаты поверки в федеральный реестр ФГИС "Аршин" на mos.ru. Управляющая компания, которая следит за тем, чтобы москвичи вовремя проверяли исправность приборов учета, не знает, сделали они это или нет. Неважно, что на mos.ru написано: "Доступ к системе ФГИС "Аршин" открыт для всех".

"Для нас такого доступа нет, - рассказала "РГ" специалист филиала 5 ГБУ ЭВАЖД Валентина Сорокина. - Мы узнаем, что поверка состоялась только тогда, когда житель нам принесет акт о ней". Но москвичи-то об этом не знают! Для них, уверенных в том, что они свое дело сделали, неприятным сюрпризом оказывался запрет в приложении на очередное внесение показателей счетчика, когда они пытаются заплатить за воду, использованную в течение последнего месяца. Взволнованные: как же так, у меня же даже акт есть, бегут с бумажкой в управляющую компанию.

Точные сроки поверки указаны в паспорте каждого прибора

И слышат там: "В течение недели доставим ваш акт на Настасьинский пер., 7 в МФЦ "Мои документы". Там внесут данные о поверке в систему. Но заплатить за июль по графику, вы скорее всего, не успеете...". "А побыстрее нельзя?" - интересуетесь вы. И слышите в ответ: "Мы что, с каждым отдельно взятым актом будем ходить в МФЦ?" И все ножками-ножками... При нынешнем-то уровне цифровизации? Сам собой напрашивается вопрос: почему же нельзя все эти данные ведомствам отправлять друг другу по интернету, в рамках межведомственного электронного взаимодействия?

К счастью, все это уже позади. Об этом говорится в ответе на запрос "РГ" в департамент информационных технологий Москвы: "Для повышения удобства горожан ДИТ разработал и в ближайшее время запустит онлайн-сервис подачи документов о поверке и замене индивидуальных приборов учета. С появлением этого сервиса жителям не нужно будет приходить в управляющую компанию или, в случае расчетов по прямым договорам, в ресурсоснабжающую организацию, чтобы предоставить документы о поверке и замене счетчиков. Сервис интегрирован с ФГИС "Аршин" и автоматически проверяет данные о поверке или замене ИПУ. Информация будет доступна управляющей компании". Итак, ждем: "Аршин", откройся!"