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16.08.2021 19:23
Рубрика: Общество

Олег Леонов отправил властям камень от снесенного дома в центре Москвы

Текст: Анна Полтавцева

Куратор проектов "ЛизаАлерт" Олег Леонов, урбанисты и жители города передали в Департамент культурного наследия столицы обломок исторического здания, которое не удалось спасти от уничтожения. Они также направили чиновникам письмо за подписью почти 8 тыс. москвичей с требованием предоставить охранный статус 20 старинным постройкам.

Фото: Наталья Леонова

"Для меня, как и для большинства жителей столицы, слова о сохранении духа старой Москвы имеют особый смысл. Мы выросли на этих улицах, каждый дом для нас особенный, и мы хотим спасти и сохранить их все. Москвичи с особенным чувством относятся к родным улицам. Тысячи горожан приходили к нам, чтобы оставить свою подпись, предлагали варианты зданий, которые нужно спасти, у людей действительно болит душа за город", - заявил Леонов.

Он отметил, что статус объектов культурного наследия защитит уникальные московские сооружения от нерадивых хозяев и "дизайнерского ремонта". Вместе с подписями в департамент был передан обломок здания, построенного в начале ХХ века. Фрагмент кладки должен стать напоминанием для властей, что спасением и сохранением старой Москвы нужно заниматься прямо сейчас, иначе может быть поздно, заключил Олег Леонов.

Площадь отреставрированных исторических павильонов ВДНХ составляет 50 тысяч кв.м
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