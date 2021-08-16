Оперштаб: В Москве выявлено 1 489 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице за сутки выявлено 1 489 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 630 человек. На ИВЛ находятся 333 человека.

Выздоровели еще 2 152 пациента после лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся увеличилось до 1 412 329. В столице скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах, например в одном из крупнейших в Европе центров вакцинации в Гостином Дворе. Подробная информация опубликована на сайте.