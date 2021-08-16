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16.08.2021 17:28
Рубрика: Происшествия

Под Воронежем подростков заподозрили в убийстве младенца

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежские следователи задержали 17-летнюю девушку и ее 14-летнего сожителя из поселка Вишневый. Их подозревают в убийстве пятимесячного мальчика.

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12 августа девушка объявила бабушке, что оставила своего сына без присмотра, а потом обнаружила его без признаков жизни лежащим вниз головой в ведре с водой. Рассказав все это, девушка скрылась вместе с сожителем.

- По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате асфиксии, - рассказала представитель СК по региону Ольга Бовт.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (статья 105 УК РФ). Прокуратура начала проверку работы органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних с семьей погибшей.

- Первые результаты выявили серьезные просчеты в деятельности районной больницы, муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, ОМВД России по Богучарскому району, а также интерната, в котором обучались родители погибшего, - рассказали в надзорном ведомстве.

Внесен ряд представлений об устранении выявленных недостатков и привлечении виновных к ответственности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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