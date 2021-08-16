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16.08.2021 10:57
Рубрика: Экономика

Рафик Загрутдинов: ФОК с бассейном появится в Чертаново в 2022 году

Текст: Любовь Проценко

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном строится на улице Чертановской, 45. Как сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, сейчас там уже завершено сооружение монолитных конструкций и рабочие начали монтировать инженерные системы, в том числе для систем водоподготовки бассейнов. Одновременно идет подготовка к установке вентилируемых фасадов.

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Общая площадь ФОКа- более 3700 квадратных метров. В четырехэтажном здании разместятся. В его состав войдут: бассейн с четырьмя двадцатипятиметровыми дорожками, а также маленький бассейн для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет, блок раздевалок, буфет, кабинет врача и другие технические и административные помещения.

В новом ФОКе смогут заниматься все, кто старается вести здоровый образ жизни. Будут в нем и возможности для проведения районных соревнований по плаванию без зрителей. Комплекс построен по принципу безбарьерной среды для маломобильных людей. Рафик Загрутдинов подчеркнул, что за последнее десятилетие в Москве построено в два раза больше спортивных объектов, чем за такой же предыдущий период. Благодаря этому и число горожан, занимающихся спортом, удвоилось.

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