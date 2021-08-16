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16.08.2021,  
11:46
Текст:  Антон Валагин

РВСН начали подготовку расчетов для МБР "Сармат"

Фото: Павел Герасимов/РИА Новости Фото: Павел Герасимов/РИА Новости
Фото: Павел Герасимов/РИА Новости

Академия РВСН в Балашихе начала подготовку специалистов для работы с новой межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" - ее планируется принять на вооружение в 2022 году.

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
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- С учетом особенностей эксплуатации нового ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат" с жидкостной тяжелой ракетой развернуто обучение курсантов по новой специальности, - рассказал "Красной звезде" начальник отдела военного образования РВСН полковник Владимир Нестеров.

В академии также появился обучающий макет другого стратегического оружия, гиперзвуковой управляемой боеголовки "Авангард" - его собрали в НПП "Машиностроение".

Первый испытательный пуск МБР "Сармат" запланирован на осень, второй - на конец года. В 2022-м комплекс намечено принять на вооружение. Главное отличие "Сармата" от ракет предыдущих поколений - запас мощности, позволяющий двигаться к цели по неоптимальным траекториям, обходя зоны действия ПРО. Сами военные говорят так: "Летает через оба полюса".

Полезная нагрузка ракеты 10 тонн. Она станет носителем управляемых боеголовок "Авангард".

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Фото: Md Shaifuzzaman Ayon / wikipedia.org
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