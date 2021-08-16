Синоптики назвали последний жаркий день в Москве

18 августа станет последним жарким днем в столичном регионе. В этот день столбики термометров поднимутся до 29 градусов выше ноля, сообщает главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Уже на следующий день, 19 августа, в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, рассказала Позднякова РИАМО. Выше 20-25 градусов температура в Москве подниматься не будет, к тому же возможны дожди к выходным.

Впрочем, дальше москвичей ждет достаточно теплая и затяжная осень, с несколькими короткими периодами бабьего лета.