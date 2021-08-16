СК РФ расследует убийство мужчины на Кутузовском проспекте

Громкое убийство в стиле "лихих девяностых" произошло в эти выходные в Москве. Киллеры расстреляли на Кутузовском проспекте 28-летнего уроженца Дагестана.

Нападение на мужчину произошло в воскресенье ночью неподалеку от магазина "Магнолия" на Кутузовском проспекте. Несколько киллеров выскочили из машины и открыли огонь из пистолетов по уроженцу Дагестана и его спутнику.

В завязавшейся перестрелке, по данным ряда СМИ, был убит 28-летний Гасан Абдуллаев. Нападавшие, а также спутник погибшего скрылись с места происшествия.

Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета Москвы, по данному факту столичные следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Чтобы восстановить полную картину преступления и выйти на след нападавших, на месте происшествия работали несколько следственных бригад. Сыщики опросили свидетелей нападения, а также изучают записи с видеокамер.

К сожалению, это не первое убийство, произошедшее в столице в выходные.

В субботу неизвестный напал на женщину, которая вышла на утреннюю пробежку в московском районе Свиблово.

Убийца задушил 28-летнюю москвичку, которая была матерью двоих детей. Случайные прохожие попытались задержать мужчину. Убегая, он бросился в реку Яуза, переплыл на другой берег и скрылся.

Полицейские "по горячим" следам задержали нападавшего. Выясняются мотивы, по которым он совершил это преступление.