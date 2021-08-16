Собянин: Большой Каменный мост полностью открылся после капремонта

Большой Каменный мост сегодня досрочно открылся после капитального ремонта. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин. В том, что движению транспортного потока на этой переправе больше ничто не мешает, убедились и корреспонденты "РГ".

Как напомнил глава города, работы шли четырнадцать месяцев, без остановки движения транспорта и пешеходов. Пока одна половина моста была закрыта на ремонт, другая оставалась открытой для всех участников движения, включая автобусы. Две полосы в каждом направлении сохранялись на протяжении всего времени. Сделать же дорожникам предстояло немало. Дело в том, что этот мост через Москву-реку, построенный еще в 1938 году, ни разу с тех пор капитально не ремонтировался. За прошедшие годы на его конструкциях появились трещины, обветшали опоры, в некоторых местах разрушились деформационные швы и гранитная облицовка. По оценкам экспертов, часть элементов находилась уже в предаварийном состоянии и могла простоять не более двух-трех лет. Допустить же его разрушения город не мог, так как мост не только выполняет свою связующую роль, соединяя улицу Серафимовича со Знаменкой, Волхонкой, Моховой и Боровицкой площадью. Возведенный по проекту выдающихся архитекторов Владимира Щуко, Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса, Большой Каменный еще и памятник культуры, напомнил Собянин.

Специалисты отреставрировали облицовку и ограждения сооружения, привели в порядок бетонные поверхности и металлоконструкции, заменили асфальтовое покрытие и обновили исторические витражи. Модернизировали освещение, архитектурную подсветку и судоходную сигнализацию. Переустроили и ливневую канализацию, так что теперь даже самый сильный дождь не помешает ни гулять, ни ехать по мосту. До конца августа, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков, будет выполнена так же финишная отделка подэстакадных пространств правого и левого берега и монтаж инженерного оборудования. По расчётам специалистов, следующий крупный ремонт потребуется Большому Каменному мосту не раньше, чем через четверть века. Общий же срок его службы увеличился еще на100 лет.

И что не менее важно, обратил внимание москвичей мэр, с Большого Каменного моста скоро откроется великолепный вид на остров Балчуг, на котором завершается комплексное благоустройство четырех набережных и Репинского сквера, готовится к открытию дом культуры "ГЭС-2" в отреставрированном здании исторической электростанции. "Увидеть всю эту красоту можно с Большого Каменного моста", - пишет Собянин.

По словам мэра, капитальный ремонт Большого Каменного моста - это часть большой программы по повышению надежности инженерных сооружений Москвы. За последние годы в городе обновлено несколько сотен мостов, тоннелей и пешеходных переходов. И эта работа продолжается. В частности, приводятся в порядок Строгинский и Андреевский мосты через Москву-реку, Фирсановский - через реку Сходню и целый ряд других важных транспортных сооружений, без которых просто невозможно представить современную столицу.