Собянин: До конца года археологи развернут полевые работы на более чем 800 площадках Москвы

За последние десять лет столичные археологи обнаружили 60 тысяч артефактов. Об этом в своем персональном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, работать археологам в столице совсем не просто. "В исторической, наиболее ценной для науки части города, нет пустырей и неиспользуемых территорий, где археологи могли бы развернуться во всю ширь, - пишет мэр. - Проводить раскопки можно только там, где предстоят строительные работы. Но когда стройка начинается, археологи на 100 процентов используют свой шанс".

Крупнейшей археологической площадкой последних лет стало Зарядье. Там, например, нашли уникальный клад - 34 тысячи серебряных копеек XV-XVII веков. Монеты "прятались" в трех чернолощеных сосудах: кувшине, фляге и кубышке. Все археологические находки, имеющие историческую ценность, передаются в Музей Москвы. Часто выходят в свет остатки фундаментов исторических построек и мостовых. "По возможности мы стремимся сделать эти находки частью современной городской среды", - подчеркнул Собянин. В Москве создано уже 26 археологических музеев под открытым небом.

Археологические работы в этом году охватят более 800 площадок. Самые интересные - на территории Воспитательного дома в Китайгородском проезде и Новодевичьего монастыря, на месте бывших Теплых торговых рядов Китай-города, а также на пересечении улицы Сретенка и Пушкарева переулка.