Сотни машин скопились на границе с Украиной в Брянской области

В Брянской области на российско-украинском участке границы в пунктах пропуска Новые Юрковичи и Треботное скопились сотни машин, сообщает пресс-служба брянской таможни.

Так, за сутки с 8:30 15 августа до 8:30 16 августа через МАПП Треботное проследовали 43 автобуса, 760 личных автомобилей, в том числе 72 микроавтобуса.

Увеличение машин в этих пунктах пропуска в пресс-службе объяснили перераспределением транспортных потоков, вызванных закрытием ряда пунктов из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Для ускорения процесса таможенники советуют заранее заполнять пассажирскую таможенную декларацию, бланк которой размещен на официальном сайте ФТС России в разделе "Физические лица", а также выбирать маршрут движения через наименее загруженные пункты пропуска.