У пенсионерки из Орехово-Зуево лжесоцработницы украли 100 тысяч рублей

Пенсионерку, что называется, развели по давно отработанной мошеннической схеме. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что в Орехово-Зуево одна из аферисток подошла на улице Парковская к 83-летней местной жительнице, представилась якобы сотрудником социальной службы и сказала, что женщине полагаются доплаты и продукты питания, для получения которых необходимо заполнить заявление. Находясь в квартире, мошенница стала отвлекать пенсионерку, а сообщница в это время проникла в комнату и похитила более 100 тысяч рублей и ювелирные украшения

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции задержали мошенниц. Ими оказались две женщины в возрасте 32 и 49 лет, одна из которых ранее неоднократно судима.

Полицейские считают, что одна из задержанных причастна к совершению еще одного преступления на территории городского округа. Под предлогом снятия порчи она похитила у 81-летней женщины 70 тысяч рублей и драгоценности.

Одна из задержанных взята под стражу, другая - под домашний арест.