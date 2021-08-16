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16.08.2021 09:53
Рубрика: Происшествия

У пенсионерки из Орехово-Зуево лжесоцработницы украли 100 тысяч рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Пенсионерку, что называется, развели по давно отработанной мошеннической схеме. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что в Орехово-Зуево одна из аферисток подошла на улице Парковская к 83-летней местной жительнице, представилась якобы сотрудником социальной службы и сказала, что женщине полагаются доплаты и продукты питания, для получения которых необходимо заполнить заявление. Находясь в квартире, мошенница стала отвлекать пенсионерку, а сообщница в это время проникла в комнату и похитила более 100 тысяч рублей и ювелирные украшения

Фото: iStock
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Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции задержали мошенниц. Ими оказались две женщины в возрасте 32 и 49 лет, одна из которых ранее неоднократно судима.

Полицейские считают, что одна из задержанных причастна к совершению еще одного преступления на территории городского округа. Под предлогом снятия порчи она похитила у 81-летней женщины 70 тысяч рублей и драгоценности.

Одна из задержанных взята под стражу, другая - под домашний арест.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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