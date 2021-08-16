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Рубрика: Происшествия

Уголовное дело о ЧП в Воронеже расследуется в центральном аппарате СК

Текст: Антон Валагин (Воронеж) , Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 184(8535)
Число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже выросло до 24 человек. Об этом заявил в минувшие выходные в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев. Теперь пострадавших 26, из которых двое умерли, написал глава региона.
Глава региона Александр Гусев заявил, что поможет всем пострадавшим. Фото: РИА Новости Глава региона Александр Гусев заявил, что поможет всем пострадавшим. Фото: РИА Новости
Глава региона Александр Гусев заявил, что поможет всем пострадавшим. Фото: РИА Новости

А расследовать, кто виноват в случившемся, будет центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Буквально спустя несколько часов после взрыва в Воронеж вылетели самые опытные криминалисты Главного управления криминалистики - Криминалистического центра СКР.

Пока возбуждено уголовное дело по статье о "ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека". Но очень может быть, что статью после всех экспертиз поменяют. Вот что пока известно официально о ЧП.

В Воронеже на остановке общественного транспорта, недалеко от торгового центра на улице Кольцовской, во время посадки пассажиров произошел хлопок.

У пассажиров травмы "различной степени тяжести. Два человека скончались". У автобуса - серьезные механические повреждения.

Самая первая версия взрыва - незаконное переоборудование микроавтобуса на газ - продержалась недолго. Оказалось, что машину не переоборудовали, техосмотр она прошла законно и вовремя, что подтвердили не только транспортники, но и ГИБДД.

Судя по характеру повреждений автобуса, то, что взорвалось, находилось в салоне. Посыпались версии про, вероятно, сработавшее взрывное устройство. Но работавшие на месте криминалисты, а позже и врачи, хором заявили, что поражающих элементов они не нашли. Осколков бомбы - так же.

Фото: Getty Images
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Следующая версия, высказанная не следствием, а всевозможными неофициальными источниками, - взорвался газовый или кислородный баллон, который провозил один из пассажиров. Ни опровержений, ни подтверждений этому пока нет.

Тем временем воронежские власти объявили, что наградят добровольцев, помогавших пострадавшим.

- Первое, что мы увидели - девочка. Она была зажата между сиденьями. Очевидно, у нее ребра были сломаны, не могла на ноги встать. Вынесли ее. Потом была еще одна, с оторванными ногами, - она успела сказать, что ее зовут Ольга, - рассказал Игорь Пахачев, первым бросившийся с тротуара в развороченный взрывом ПАЗ.

Михаил Роговой и Денис Щупка ехали мимо на машине. Увидев вспышку, они припарковались и побежали к автобусу: вытаскивали пострадавших, оказывали первую помощь, поили водой, успокаивали, помогали укладывать раненых в машины скорой помощи. Денис учился на спасателя и знал, что надо делать. Вместе с ними работала Ольга Бажина.

- Герои заслуживают награды. Скоро встречусь с ними для этого, - пообещал глава региона Александр Гусев.

За ночь коммунальщики убрали с улицы Кольцовской следы вечернего происшествия: кровь, фрагменты обшивки, рассыпанное по асфальту стеклянное крошево - в него превратились стекла автобуса. Утром к остановке, у которой все случилось, горожане понесли цветы, свечи. Там теплятся несколько лампадок.

У всех пострадавших диагностированы последствия контакта с ударной волной: ушибы легких, мягких тканей. У некоторых переломы, ожоги, ссадины.

Три человека в тяжелом состоянии находятся в областной клинической больнице, двое из них - в реанимации. У одного обширные ожоги, у другого - сильный ушиб легких и многочисленные ссадины. Тем не менее врачам удалось стабилизировать состояние пациентов.

Региональные власти выплатят семьям погибших по миллиону рублей. Тяжелораненые получат по 500 тысяч, размер компенсации для других пострадавших пока не объявлен.

Губернатор пообещал внимательно изучить материальное положение каждой попавшей в беду семьи для выработки мер дополнительной поддержки.

В городе усилен контроль за безопасностью в общественном транспорте. Весь подвижной состав - а это порядка 800 автобусов - тщательно проверяют перед выходом на линию и на конечных остановках. Механики осматривают машины снаружи, при помощи зеркал на длинных ручках заглядывают под днище, водитель проходит по салону заглядывая в углы и под сиденья в поисках бесхозных предметов.

- Мы и раньше так делали, напоминание есть у каждого водителя в путевом листе. Просто сейчас напомнили, дополнительные инструктажи провели. Водителей заставили выкинуть канистры с водой - их возили, чтобы руки помыть. На маршруте на бесхозные вещи обращает внимание кондуктор, - рассказал механик-диспетчер на одной из конечных остановок Михаил Домрачев.

В 2015 году он работал водителем и нашел в салоне забытый кем-то пакет. Вернее, заметила его кондуктор, а Михаил остановился, высадил пассажиров и вызвал оперативные службы. Пакет оказался безопасным, а Михаилу и его кондуктору объявили благодарность.

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