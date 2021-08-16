В Москве отменена обязательная "удаленка"

Столица возвращается к нормальной жизни. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение, касающееся более чем двух миллионов москвичей. От предприятий и организаций больше не требуется отправлять на "удаленку" не менее 30 процентов сотрудников, включая работников в возрасте 65 + и страдающих хроническими заболеваниями.

Измерять температуру работодатели теперь могут только перед началом рабочего дня. Тех, у кого она повышена, по-прежнему допускать не положено. Зато каждые четыре часа о градусниках можно не вспоминать, как было в течение всей пандемии коронавируса. Да и про тесты на COVID-19 каждые пятнадцать дней для 10 процентов персонала в данный момент можно забыть.

Эти решения глава города объяснил тем, что благодаря массовой вакцинации и профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. В частности, количество москвичей, получивших первый компонент вакцины, превысило уже 4,5 миллиона. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиком во второй половине июня. Дважды за минувшую неделю было выявлено меньше двух тысяч вновь заболевших, в то время как в начале лета их количество подскакивало до 9 тысяч.

"Поэтому взвесив все за и против и посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий шаг по смягчению санитарных ограничений", - написал мэр. Честно говоря, признался он, хочется поскорее снять и остальные - на посещение театров, концертов и кино, запреты на массовые мероприятия, необходимость соблюдать дистанцию и масочный режим. Удерживает же власти от этого опасение, что поспешность может спровоцировать рост заболеваемости. Значит, заключает Собянин, остается действовать осторожно.