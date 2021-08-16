В Тульской области от COVID-19 умер младенец

В Тульской области от коронавируса умер двухмесячный ребенок. Как сообщили "РГ" в региональном минздраве, заболевание протекало молниеносно.

О смерти двухмесячной девочки сообщили в региональном оперативном штабе. Девочка находилась дома после выписки из роддома. Ни родители, ни патронажная сестра, навещавшая ребенка, ничего подозрительного в состоянии здоровья не замечали. Даже накануне трагедии не было жалоб на самочувствие и обращений за медицинской помощью. Смерть зафиксировала бригада скорой помощи. Что смерть наступила от коронавирусной инфекции, выяснилось при вскрытии. По заключению судебных медиков, инфекционный процесс протекал не просто быстро, а молниеносно.

По данным оперштаба, за минувшую неделю в регионе зафиксировано 903 случая заболевания COVID-19. Сообщается, что 547 человек выздоровели. Летальный исход - у 55 человек в возрасте от 2 месяцев до 93 лет. У большинства умерших в анамнезе хронические заболевания. Всего за период наблюдений в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 49516, 42204 - выздоровели, общее количество смертей 2573 человека.