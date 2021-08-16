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16.08.2021 20:13
Рубрика: Культура

В Успенском соборе Кремля найдены фрагменты фресок XV-XVI веков

Текст: Иван Владимиров
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
Успенский собор Московского Кремля, казалось бы, изученный вдоль и поперек, не перестает удивлять. Только в начале прошлого года реставраторы рассказывали, что во время реставрации в Похвальском приделе собора обнаружены новые участки стенных росписей XV века. А именно нижних частей композиций "Собор Богоматери", "Рождество Иоанна Предтечи" плюс двух новых фигур пророков из композиции "Похвала Богоматери".

И вот нынешним летом продолжение следует. Впервые с 1882 года, когда переделывался иконостас, реставраторы сняли иконы на северном алтарном столбе. За ними открылось не только изображение архангела Гавриила в сцене Благовещения, но еще ниже - три яруса древних фресок на столбе собора. Это полуфигура Антония Сийского, вписанная в круг медальона. Затем - ветхозаветный сюжет "Явления Аврааму трех ангелов". А ниже - крупный цветочный орнамент на белом фоне.

Как могли сохраниться фрески XV - начала XVI века, если в XVII веке при царе Михаиле Романове фрески, писанные Дионисием, подновляли? Об этом "РГ" рассказал хранитель Успенского собора Алексей Барков.

К какому времени вы относите найденные фрески?

Алексей Барков: Верхние композиции - медальон с полуфигурой Антония Сийского и архангел Гавриил, как и большая часть живописи собора, относятся к 1643 году. В 1642 году практически вся роспись в Успенском соборе была сбита по приказу царя Михаила Федоровича, который решил обновить роспись. Художники скопировали фрески. Причем неясно, как это было сделано. В XVII веке бумага была очень дорогой вещью, как и ткань. Но факт тот, что 150 мастеров за два лета расписали собор заново.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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А вот расположенные ниже композиция с Авраамом и три орнамента - более раннего времени. Дионисий и его товарищи расписывали собор с 1481-го по 1515-й год. Мы предполагаем, что нижние орнаменты и ветхозаветная композиция с Авраамом и тремя ангелами относятся к этому периоду. Как и фрески Похвальского придела.

Почему эти композиции сохранились в отличие от других?

Алексей Барков: Орнаменты, по-видимому, были закрыты нижним рядом иконостаса. А композиция с Авраамом сохранилась не полностью. Скорее всего, иконостас Дионисия в конце XVI века был надставлен еще одним рядом. Иначе говоря, к 1642 году эта часть фресок была закрыта. А росписи сбивали именно по верхней границе иконостаса.

Иконостас, написанный Дионисием, не дошел до нас?

Алексей Барков: Нет. Но сейчас мы нашли следы от тябл его иконостаса 1481 года. Тябло - это брус, на котором стоят иконы. Брус примыкал к столбу и крепился к нему штукатуркой. Так строилась древняя конструкция иконостаса. Полосы открытого кирпича - это места, где тябла примыкали к кирпичной кладке. По ним мы впервые мы можем точно определить высоту древнего иконостаса. Теперь очевидно, что он был вполовину ниже нынешнего, созданного в 1633 году по заказу патриарха Никона. А первоначально вся верхняя роспись алтаря была видна обычным верующим в храме. Это важно для понимания программы росписи Успенского собора.

Музей принял решение эти недавно найденные уникальные фрагменты древних росписей на некоторое время оставить для обозрения посетителей 

В чем значение находок?

Алексей Барков: Фрески XV-XVI веков в России практически не сохранились. Единственный храм XV века, также расписанный Дионисием, - Рождественский собор Ферапонтова монастыря. Роспись в Успенском соборе - это вторая по объему сохранившаяся живопись XV-XVI века. Это уникальная находка. Именно поэтому музей принял решение оставить на некоторое время найденные фрагменты древних росписей открытыми для обозрения посетителей.

P.S.

Увидеть открывшиеся фрески посетители смогут до 2023 года, когда их по завершении реставрации закроет иконостас.

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