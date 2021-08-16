На Камчатке при строительстве сквера похитили семь млн рублей

На Камчатке возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве сквера. Его фигурантами стали три человека.

В декабре 2019 года мэрия Елизова и подрядная организация заключили договор на обустройство сквера Космонавтов. Стоимость работ превысила 47 миллионов рублей.

По версии следствия, два представителя подрядчика вместе с индивидуальным предпринимателем в течение года поставляли на объект материалы в меньшем количестве, чем предусмотрено проектной документацией. Кроме того, не был выполнен ряд скрытых работ. При этом заказчику подавались документы с ложными данными.

"В результате противоправных действий злоумышленников ущерб муниципальному бюджету составил не менее 6,9 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В мае трое подозреваемых уже попали под следствие по подозрению в мошенничестве при ремонте фасада здания Дома культуры. Оба уголовных дела объединены в одно производство.