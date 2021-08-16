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Рубрика: Происшествия

Спасатели на Камчатке подняли со дна озера тела четырех человек

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 184(8535)
Вчера стало известно, что тело еще одного погибшего пассажира вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро на Камчатке, поднято на поверхность. Об этом сообщили в МЧС. Таким образом, общее количество поднятых тел достигло четырех.

"Было поднято четвертое тело. По погодным условиям работы временно приостановлены. Будут возобновлены, если позволит погода", - сообщили вчера утром в пресс-службе МЧС России.

Фото: РИА Новости
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Напомним, что еще до этого днем ранее спасатели смогли поднять три тела, включая тело командира разбившегося воздушного судна.

В целом же поисковая операция началась с того, что было определено точное место падения. Когда выяснилось, что глубина дна в месте катастрофы слишком большая, чтобы на нее могли спуститься прибывшие водолазы МЧС, в район поисков доставили беспилотные глубоководные управляемые аппараты. С их помощью было обследовано дно, найдены обломки винтокрылой машины и несколько тел погибших. Было выяснено, что вертолет развалился надвое. От кабины отделилась хвостовая часть. На следующий день поисковой операции на поверхность озера удалось поднять первые три тела погибших.

"В настоящее время с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров. Вместе с тем рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов... Подняты на поверхность три тела погибших и доставлены на берег. Операция по поднятию тел погибших осуществлялась с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов спасательного ведомства", - сообщили на второй день поисковой операции в пресс-службе МЧС России.

И вот теперь поднято тело еще одного человека. О ком идет речь, в МЧС пока не сообщили. На дне озера предстоит найти еще четыре тела пропавших пассажиров.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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