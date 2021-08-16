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16.08.2021 15:49
Рубрика: Власть

Трутнев назвал сроки освоения Курильских островов

Текст: Матвей Линник

Курилы будут освоены в ближайшие пять лет, после чего разговоры об их принадлежности закончатся. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью ГТРК "Приморье".

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"Мы все знаем и все совершенно уверены в том, что Курильские острова - это наша земля, земля РФ. Чтобы это было не только понимание, а данность, нужен больший масштаб освоения Курильских островов", - сказал он.

По его словам, в результате реализации преференциального режима, который премьер Михаил Мишустин поручил разработать Минфину, в регионе будет создан, по сути, российский офшор.

"Мы надеемся, что в течение ближайших пяти лет, уверен, что почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов, мы их освоим, это обязательно надо делать, чтобы закончить эти разговоры", - заключил Трутнев.

В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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