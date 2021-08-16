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16.08.2021 20:40
Рубрика: Происшествия

В Якутию пришли дожди, но в МЧС все равно прогнозируют рост числа пожаров

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
В Якутию пришли долгожданные и затяжные дожди. Но в МЧС полагают, что рано расслабляться. Остаток августа для Якутии обещает быть тяжелым.

Вчера на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре специалисты МЧС России представили обновленный оперативный прогноз, в котором сказано, что число природных пожаров будет возрастать. Виной всему - сушь. Начавшиеся дожди не смогут пропитать влагой лесную подстилку.

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"Оправдался прогноз и по ухудшению ситуации, связанной с природными пожарами в Якутии и Приволжском федеральном округе, где количество очагов возгорания выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза", - прозвучало вчера в докладе специалистов ВНИИ ГО ЧС.

И, к слову, пожары - это еще не единственные беды, которые могут угрожать Якутии. "Высокие риски перехода огня от природных пожаров на линии электропередачи в Республике Саха (Якутия) сохраняются. По состоянию на конец первой декады августа завоз жизнеобеспечивающих грузов в отдаленные северные районы республики выполнен всего на 62 процента от плана", - констатируется в прогнозе.

Так что северные регионы рискуют остаться еще и без северного завоза. Кстати, мощная дымка до сих пор не позволяет МЧС усилить свою группировку и приступить к тушению пожаров. Два самолета-амфибии Бе-200 и Ил-76 вынуждены оставаться в аэропортах.

Ранее уже сообщалось, что смог от якутских пожаров достиг Иркутска, а в целом гарь от горящих лесов на востоке России достигла Монголии и ее столицы Улан-Батора. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии.

Фото: Алексей Никольский / ТАСС
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Масштаб лесных пожаров в Сибири, по данным российских экологов, оказался больше, чем в остальных странах мира вместе взятых.

По данным "Авиалесоохраны", в Якутии вчера действовало 163 природных пожара. За сутки ликвидировано 11 из них на общей площади свыше 42 тысяч гектаров. На тушение задействовано свыше 4,9 тысячи человек и 869 единиц техники.

В населенных пунктах Ергелех, Орто-Сурт, Тасты, Кырыкый, Мельджехси, Ударник, Фрунзе, Едей и Бярийе специалисты МЧС расширяют минерализованные полосы и тушат отдельные очаги.

Дымка от пожаров в Якутии заволокла даже столицу соседней области Иркутск. А в целом гарь от пожаров на востоке страны дошла до Улан-Батора 

В населенный пункт МельджехсиЧурапчинского района, где обстановка остается наиболее сложной, была направлена дополнительная группировка пожарных специализированной пожарно-спасательной части Якутска.

Всего на защите населенного пункта и тушении природного пожара задействовано 507 человек и более 100 единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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