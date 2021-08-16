В Приморье у контрабандистов изъяли трепанга и женьшень на 70 млн

В Приморском крае сотрудники регионального погрануправления помешали контрабандистам вывезти за границу крупную партию трепанга и корня женьшеня, занесенных в Красную книгу РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"В техническом отсеке локомотива, следующего из РФ, а также в транспортном средстве и помещении, принадлежащим причастным к незаконной деятельности лицам, найдено и изъято свыше 78 килограммов сушеного трепанга и более семи килограммов корня женьшеня", - говорится в сообщении ведомства.

Стоимость изъятого оценивается в 70 миллионов рублей. Проводится расследование.