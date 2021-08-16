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16.08.2021 12:05
Рубрика: Происшествия

В Приморье у контрабандистов изъяли трепанга и женьшень на 70 млн

Текст: Ольга Коваль

В Приморском крае сотрудники регионального погрануправления помешали контрабандистам вывезти за границу крупную партию трепанга и корня женьшеня, занесенных в Красную книгу РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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"В техническом отсеке локомотива, следующего из РФ, а также в транспортном средстве и помещении, принадлежащим причастным к незаконной деятельности лицам, найдено и изъято свыше 78 килограммов сушеного трепанга и более семи килограммов корня женьшеня", - говорится в сообщении ведомства.

Стоимость изъятого оценивается в 70 миллионов рублей. Проводится расследование.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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