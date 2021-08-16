Вильфанд: По всей России установились температуры выше нормы

С воскресенья по всей территории России установились положительные температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"И так будет до середины недели", - цитирует РИА Новости метеоролога. По его словам, наиболее высокие аномалии - до 10 градусов - будут на востоке европейской части территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округов.

Вильфанд уточнил, что Приволжском федеральном округе температурный фон выше 25 градусов, на нижней Волге - до +38…+40 градусов.

В Якутии температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов. "Очень жаркая погода. Максимальные температуры в Якутии - 25-29 градусов", - отметил ученый. Он добавил, что на юге Хабаровского края и в Амурской области столбики термометров поднимутся выше +25 градусов.