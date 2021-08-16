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Рубрика: Происшествия

Вышедший из берегов Амур подтопил села в пригороде Хабаровска

Текст: Ольга Коваль

Хабаровск готовится встретить пик очередного паводка. По уточненному прогнозу, гребень подойдет к городу 17-19 августа.

Фото: МЧС России/ТАСС
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В понедельник утром уровень Амура у краевого центра составил 576 сантиметров, поднявшись за сутки на 12 см. Отметка опасного явления равна 600 см. Вблизи Комсомольска вода за сутки поднялась на девять сантиметров и остановилась на отметке 473 см.

Как сообщает пресс-служба краевого МЧС, в зону наводнения попали села, расположенные в пригороде Хабаровска. Так, в селе Корсаково-2 подтоплены 12 жилых домов, 28 приусадебных и 144 земельных участка, четыре отрезка внутрипоселковых дорог. В Корсаково-1 вода зашла на два подворья и четыре огорода. Отмечаются подтопления в Виноградовке, Князе-Волконском, Воронежском-2, Елабуге, Красносельском, Мичуринском. В селе Кукан размыт автомобильный мост.

Количество подтопленных дач на левобережье выросло до 1400. В краевом центре вода вышла на одну из улиц.

По прогнозам гидрологов, в эту волну паводка уровень Амура у Хабаровска может достичь отметок 600-650 сантиметров, а у Комсомольска-на-Амуре - 650-700 сантиметров (опасное явление - 650). Во время катастрофического наводнения в 2013 году уровень воды в Амуре у краевого центра поднимался до 808 сантиметров, у Комсомольска - до 912 см.

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