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Рубрика: Экономика

Жители ДФО оказались в транспортной блокаде

Текст: Дина Непомнящая (Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 184(8535)
Добраться с Дальнего Востока в Москву и вернуться обратно в августе и сентябре довольно сложно, если поездка не была запланирована еще несколько месяцев назад. Из продажи пропали почти все дешевые авиабилеты.
Такая ситуация не в новинку: жители ДФО часто испытывают трудности с покупкой авиабилетов в "горячее" летнее время. Фото: iStock Такая ситуация не в новинку: жители ДФО часто испытывают трудности с покупкой авиабилетов в "горячее" летнее время. Фото: iStock
Такая ситуация не в новинку: жители ДФО часто испытывают трудности с покупкой авиабилетов в "горячее" летнее время. Фото: iStock

Из Хабаровска в Москву, например, еще можно долететь за относительно приемлемые 16 тысяч. Таких билетов немного, вылететь удастся не в любой день, да и заранее можно было бы купить субсидированный билет примерно за 10 тысяч. Но если ехать понадобилось внезапно и срочно, привередничать не приходится. А вот вернуться из столицы обратно будет уже сложнее. Билетов в экономкласс нет вплоть до начала сентября. "Комфорт" обойдется минимум в 60 тысяч, а цена "бизнеса" доходит до 214 тысяч рублей. Если сильно повезет, можно найти рейсы с пересадками от 30 тысяч рублей.

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Еще хуже обстоит ситуация с Владивостоком. Билеты в эконом до Москвы на ближайшие даты можно пересчитать по пальцам в обе стороны.

А чтобы быстро улететь в Москву из Якутска, придется заплатить от 40 тысяч рублей за билет в одну сторону и добираться с двумя или тремя пересадками.

Кстати, в Якутии проблемы с авиасообщением возникли не сейчас. В аэропорту Якутска 24 мая началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. Участок длиной 625 метров закрыли до октября. Пассажирам обещали, что на расписание рейсов внутри республики реконструкция ВПП не повлияет. Однако цена билетов стала значительно выше. Чтобы долететь в республику с запада страны, теперь нужно заплатить от 30 тысяч рублей, с пересадками - от 24 тысяч.

Заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета (Якутск) по аналитической и экспертной деятельности Александр Кугаевский отмечает: на стоимость перелетов во многом влияют финансовые нагрузки аэропорта.

- По сравнению с советским периодом сейчас сильно возросла доля топлива - примерно треть от цен на авиабилеты. Кроме того, аэропорт сегодня удерживает примерно 30 процентов стоимости авиабилетов, - объясняет Александр Андреевич. - Большую часть расходов составляет безопасность. И это сильно утяжеляет статью расходов аэропортов.

Пассажиры в тонкости формирования цен обычно не вникают. Они видят результат. Показательна история семейной пары с двумя детьми из Южно-Сахалинска, которая началась с того, что сахалинцы, возвращаясь домой из Крыма транзитным рейсом с пересадкой, опоздали на второй самолет. Смирившись с неизбежными тратами, пошли покупать новые билеты. И тут их ошарашили новостью. Экономклассом они смогут вылететь не раньше 6 сентября.

- Нам предложили заплатить около 600 тысяч рублей, чтобы улететь домой в тот же день. И то было всего три билета, а нам нужно четыре, - рассказал глава семьи Максим Федоров.

По счастливой случайности у путешественников оказалось много "миль". До этого они не слишком хорошо разбирались в особенностях бонусной программы авиакомпании, потому не тратили "кешбэк" и накопили 180 тысяч миль. Потратив все бонусы и доплатив 36 тысяч рублей, они смогли приобрести билеты в бизнес-класс. И подобная ситуация для дальневосточников не в новинку.

- Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края дважды направляли обращение в правительство России, - говорит первый заместитель председателя краевой Законодательной Думы Сергей Зюбр. - В мае этого года вопрос обсуждался на заседании Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, понимание проблемы есть. Идет работа по созданию единой дальневосточной авиакомпании, возможно, тогда ситуация изменится в лучшую сторону.

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